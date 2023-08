Marcelo segue treinando sem bola, e só deverá retornar ao Fluminense após Data Fifa

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, continua em recuperação da lesão no músculo anterior da coxa esquerda. O veterano faz atividades no gramado, porém, ainda sem a bola. Com isso a tendência é que realmente só tenha condições de jogo, após a DataFifa.

Suspenso, Marcelo já não tinha condições de atuar contra o Olimpia, nesta quinta-feira, pela Libertadores. Porém, a tendência é que o lateral também não enfrente o Fortaleza, neste domingo, em Volta Redonda, pelo Brasileiro.

Posteriormente, o Fluminense ficará 13 dias sem jogar, por conta das partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias. O Brasil vai atuar contra a Bolívia e o Peru, nos próximos dias 8 e 12. Com isso, o lateral tem chances de voltar a jogar contra o Vasco, no próximo dia 16, pelo Brasileirão.