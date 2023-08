Yony faz 90 minutos, e dá primeira assistência em segunda passagem pelo Fluminense

Rio - Dos reforços contratados pelo Fluminense para o segundo semestre, Yony González, de 29 anos, foi sem dúvidas o mais contestado. O colombiano foi o artilheiro do clube carioca em 2019, mas depois que deixou o Tricolor nunca mais conseguiu se destacar. No último domingo, o atacante teve sua primeira oportunidade de atuar em 90 minutos, após sua volta, e conseguiu uma assistência.

O rendimento de Yony na partida foi discreto. O atacante ajudou taticamente a equipe de Fernando Diniz, mas acreditou pouco o Athletico-PR. No entanto, teve participação decisiva no gol de Guga. Após cruzamento, o colombiano ajeitou a bola, e o lateral apareceu para passar por um marcador e finalizar.

Até o momento, Yony González atuou em apenas cinco jogos, desde que voltou ao Fluminense. O jogador, de 29 anos, tem ficado ao lado de Lelê, como opção no banco de reservas, para a equipe de Fernando Diniz. À frente deles está John Kennedy, que foi titular na partida contra o Olimpia, Keno, Cano e Jhon Arias, que costumam ser titulares com o técnico do clube carioca.