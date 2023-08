Fluminense inicia venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza em Volta Redonda

Rio - O Fluminense abriu nesta terça-feira (29) a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza, no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os sócios já podem realizar o check-in e possuem três modalidades de acesso (a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional).

A venda online para o público geral torcedores visitantes terá início na quinta-feira (31), enquanto a venda nas bilheterias terá início na sexta (1). A retirada do ingresso em uma das bilheterias é obrigatória para os não-sócios que comprarem pela internet. Os sócios que decidirem pelo ingresso físico, terão que retirar. Não é permitida a retirada por terceiros pois o bilhete é pessoal e intransferível.

Quem precisar efetuar a troca deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto, o CPF e o voucher do ingresso. O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. Também será obrigatório apresentar o CPF na compra ou retirada do ingresso. O pagamento nos pontos de venda só poderá ser feito em dinheiro.

VALORES:

ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 10

- Guerreiro – R$ 20

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20



CADEIRA SOCIAL BRANCA

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 35

- Leste Raiz – R$ 50

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30

TORCIDA VISITANTE (ARQUIBANCADA LARANJA)

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20

GRATUIDADES

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

- Todas as gratuidades por lei deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade.

- A retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor.

- Para todas as demais gratuidades e meia-entrada, apenas a própria pessoa pode retirar ou comprar o ingresso também com a apresentação do documento comprobatório e CPF.

PONTOS DE VENDA E RETIRADA:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Sexta (01/09), das 10h às 17h

- Sábado (02/09), das 10h às 17h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Sexta (01/09), das 10h às 17h

- Sábado (02/09), das 10h às 17h



Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)

- Sexta (01/09), das 10h às 17h

- Sábado (02/09), das 10h às 17h



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

- Sexta (01/09), das 10h às 17h

- Sábado (02/09), das 10h às 17h



Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 208)

- Sexta (01/09), das 10h às 17h

- Sábado (02/09), das 10h às 17h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Sexta (01/09), das 10h às 17h

- Sábado (02/09), das 10h às 17h