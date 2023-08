Garçom nos últimos jogos, Martinelli ganha força por titularidade em jogo decisivo da Libertadores

Rio - O volante Matheus Martinelli, de 21 anos, vem vivendo seu melhor momento na temporada pelo Fluminense. Após começar o ano como titular, sofrer uma lesão, oscilar em seu retorno, o jovem participou decisivamente com duas assistências, na vitória sobre o Olimpia, no Maracanã, e no empate contra o Athletico-PR, em Curitiba. Vivendo bom momento, a cria de Xerém tem chances de começar jogando o confronto decisivo contra a equipe paraguaia, nesta quinta-feira, pelas quartas de finais da Libertadores.

Embora planeje manter um rendimento ofensivo forte, Fernando Diniz dificilmente irá repetir a escalação que começou o jogo contra o Olimpia, no Maracanã, na partida de volta. Na ocasião, o Fluminense entrou em campo com quatro atacantes: John Kennedy, Keno, Arias e Cano. A tendência é que Kennedy volte ao banco de reservas, e Diniz escale mais um jogador no meio-campo. Com isso, Martinelli, Alexsander e Lima disputam a posição.

Lima, que vinha sendo titular nos últimos jogos, não vem tendo um bom rendimento. Tanto que na partida contra o Olimpia, nem chegou a entrar em campo. Contra o Athletico-PR, o ex-jogador do Ceará foi titular, mas novamente não foi bem. Alexsander ficou três meses sem jogar, entrou bem contra Olimpia e Athletico-PR, mas dificilmente deverá ser escalado já como titular, por conta da falta de ritmo de jogo. Com isso, Martinelli, que entrou no segundo tempo contra o Olimpia e deu assistência, e foi titular contra o Furacão, com direito a nova assistência, tem boas possibilidades de começar jogando.

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Olimpia, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença, que irá voltar a disputar uma semifinal de Libertadores após 15 anos. Caso avance de fase, o Tricolor terá o Internacional pela frente. O Colorado eliminou o Bolívar com duas vitórias, uma em La Paz, e outra em Porto Alegre.