Fluminense lança camisas especiais homenageando Ganso, Cano e Marcelo

Rio - O Fluminense resolveu homenagear jogadores importantes do atual elenco. O Tricolor lançou camisas especiais para Marcelo, Paulo Henrique Ganso e Germán Cano. As peças já estão disponíveis nas lojas oficiais do clube e demais multimarcas.

As camisas são tricolores, com o escudo do Fluminense e detalhes exclusivos de cada ídolo: patch com suas respectivas assinaturas, em bordado, e o número que acompanha os jogadores em campo. Marcelo veste o 12, Ganso o 10, enquanto Cano usa o 14 nas costas. Os novos itens são em tecido de algodão com fio penteado, proporcionando maior conforto e durabilidade.



Cria de Xerém, o lateral-esquerdo Marcelo estreou profissionalmente pelo Fluminense em 2005, e já no ano seguinte foi contratado pelo Real Madrid. Na Espanha, conquistou inúmeros títulos, entre eles cinco vezes a Champions League, quatro Mundiais de Clubes e seis espanhóis, além da Copa das Confederações com a seleção brasileira, em 2013. Retornou ao clube neste ano, e já ergueu o troféu de campeão carioca.



O camisa 10 Paulo Henrique Ganso celebra 200 jogos com a camisa tricolor. O “maestro” chegou ao Fluminense em 2019, e é bicampeão carioca (2022 e 2023). O argentino Germán Cano também esteve nas conquistas estaduais, e está em sua segunda temporada pelo clube. No período, o artilheiro já marcou 75 gols.