Bahia acerta compra em definitivo de goleiro emprestado pelo Fluminense

Rio - O Bahia acertou a compra do goleiro Marcos Felipe, antes apenas emprestado pelo Fluminense. Para contar com o jogador de 27 anos, o Tricolor de Aço desembolsou R$ 2,7 milhões ao clube das Laranjeiras por 70% de seus direitos. As informações são do "ge".

Marcos Felipe foi um dos atletas que o Bahia contratou no início do ano junto ao Fluminense. Além do goleiro, o time nordestino também acertou as compras de Biel e Yago Felipe e assinou com o zagueiro David Duarte por empréstimo.

Desde que chegou ao Bahia, Marcos Felipe é titular unânime e vive boa fase no time treinado pelo português Renato Paiva. Ao todo, o ex-Fluminense defendeu a meta do clube pertencente ao Grupo City em 46 ocasiões. Nesses jogos, soma 19 vitórias, 13 empates e 14 derrotas, com 53 gols sofridos.