Técnico do Olimpia vê Fluminense 'tão ou mais difícil que o Flamengo'

Assunção - Fluminense e Olimpia, do Paraguai, decidem nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, o adversário do Internacional na semifinal da Libertadores. Após a derrota por 2 a 0 na ida, no Maracanã, o técnico Francisco Arce pregou respeito ao Time de Guerreiros e prevê um duelo igual ou mais difícil que o Flamengo nas oitavas de final.

"É impossível prever tudo. Vai ser um jogo dinâmico, contra uma grande equipe que se preparou muito bem para esta partida de volta. Vai ser uma partida vibrante. É um jogo único em que teremos que fazer o melhor que podemos. Teremos que ser taticamente perfeitos porque já vimos que na partida de ida o time não teve os movimentos certos. Temos que estar atentos e voltar a pressionar", disse.

"Em alguns momentos também teremos que defender porque é assim, o rival também respeita o que temos e sabemos o que temos que estar atentos. A expectativa é igual ou maior. É um fator agregado muito grande e com a dificuldade que se vai apresentar. O Fluminense é uma equipe diferente, tão ou mais difícil que o Flamengo", completou Arce.

Com a vitória por 2 a 0 na ida, o Fluminense joga por um empate ou pode perder por um gol de diferença que avança à semifinal da Libertadores. No ano passado, o Tricolor venceu o Olimpia por 3 a 1 no Nilton Santos, mas foi eliminado nos pênaltis após perder por 2 a 0 no tempo normal no Defensores del Chaco. O vencedor encara o Internacional, que superou o Bolivar.