Marcão comanda treino do Tricolor após demissão de Zubeldía

Rio - O auxiliar permanente Marcão comandou o primeiro treino do Fluminense após a demissão de Luis Zubeldía , nesta quinta-feira (13), no CT Carlos Castilho. O ex-jogador permanecerá no controle do time enquanto a diretoria busca um novo treinador para o lugar do técnico argentino.

O elenco do Fluminense se reapresentou nesta manhã após folgar na última quarta-feira (12). Luis Zubeldía foi comunicado da demissão antes do treino que estava previsto para 9h30 (de Brasília), logo após a sua chegada no CT Carlos Castilho. Após se despedir do grupo, Marcão comandou as atividades.

Marcão assume o Fluminense como interino pela 11ª vez. Ídolo como jogador, ele se manteve conectado ao clube após a aposentadoria e teve a primeira experiência como auxiliar técnico entre 2014 e 2016, quando foi acionado duas vezes após as saídas de Eduardo Baptista e Levir Culpi.

Depois, Marcão retornou ao Fluminense em 2019, quando se tornou auxiliar permanente. Desde então, assumiu o comando do time após as saídas de Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado, Abel Braga, Mano Menezes, Renato Gáucho e, agora, Luis Zubeldía.

No total, Marcão soma 72 jogos, 30 vitórias, 20 empates e 22 derrotas como treinador do Fluminense, com 50.9% de aproveitamento. Em 2019, teve papel importante para evitar o rebaixamento no Brasileirão. Já em 2021, conseguiu classificar o time para a Libertadores de 2022.

Sem vencer há oito jogos, o Fluminense volta a campo no sábado (15), às 16h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em seguida, o Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia, na terça-feira (18), às 19h, em Mendoza, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores.