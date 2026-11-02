Jornalista diz que Marcão não comandará o Fluminense em 2027

O atual comandante do Fluminense Marcão não deve seguir como treinador do clube para a temporada de 2027, a informação foi dada pelo jornalista Felipe Silva, da 'ESPN', no programa 'Fala a Fonte'. Apesar do bom aproveitamento, o treinador deve voltar para o cargo de auxiliar técnico da equipe.

Leia mais: Cano e Ganso entram em reta final de contrato e têm futuro indefinido

"Eu vi algumas pessoas nas redes sociais, torcedores do Tricolor das Laranjeiras, comentando se o Marcão vai permanecer ou não no Fluminense para 2027. Ele vai permanecer, mas não como técnico (...). Ele era auxiliar e foi efetivado até o final do ano pelo Fluminense. Ele deve voltar a ser auxiliar do Tricolor das Laranjeiras, cargo que já ocupa há muito tempo", afirma o comunicador.

A equipe comandada por Marcão, até o momento, tem um aproveitamento de 54,2% em 16 jogos, somando oito vitórias, dois empates e seis derrotas. Mas, apesar do bom aproveitamento, o clube foi eliminado na semifinal da Copa Libertadores para o Palmeiras, nas penalidades, fato que fez os torcedores se questionarem sobre a continuidade do trabalho.

O jornalista ainda afirma que o Fluminense está à procura de um novo nome para assumir a equipe no início da temporada de 2027, mas relata que não há nenhum nome com uma proposta ou sequer sondado.

"A tendência, a situação deste momento, é de que o Fluminense busque um novo treinador para 2027 (...). Eu ainda não tenho uma informação de algum técnico que foi sondado no mercado ou de alguma negociação, mas essa é a ideia da diretoria do Fluminense", finalizou sobre o assunto.

A passagem atual é a quarta de Marcão como treinador efetivado do Fluminense e tem o segundo melhor aproveitamento entre elas. Até o momento, foram 72 jogos no total, com 33 vitórias, 16 empates e 23 derrotas, alcançando 53,2% de aproveitamento.

Momento atual do clube

Hoje, o Fluminense está disputando apenas o Campeonato Brasileiro e, a cinco rodadas do encerramento da competição, ocupa a quarta colocação, com 54 pontos. A equipe segue firme na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2027.

Após um longo período de descanso, o elenco comandado por Marcão volta a campo na próxima sexta-feira (6) para enfrentar o Vitória. A partida será às 20h (de Brasília), no Barradão, válida pela 34ª rodada do Brasileirão.