Empate com a Irlanda garante a Nigéria nas oitavas de final

A Nigéria garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa feminina ao empatar com a Irlanda, em 0 a 0, na manhã desta segunda-feira (31/7), pela última rodada do Grupo B. O jogo foi no Estádio Lang Park, em Brisbane, mas bem modorrento. Afinal, a Irlanda, já eliminada mostrou imperícia nos arremates e a Nigéria nitidamente administrou o tempo. Afinal, se o empate garantiria a sua passagem à próxima fase, uma derrota poderia significar a eliminação.

Como no outro jogo a Austrália bateu o campeão olímpico Canadá, o grupo terminou com as australianas na ponta, com seis pontos. A Nigéria fechou com cinco. O Canadá, com quatro, está eliminado, assim como a Irlanda, que, em seu primeiro mundial feminino, terminou com um ponto. Agora, resta esperar a definição do Grupo D para saber quais os rivais de australianas e nigerianas nas oitavas. Mas tudo indica que a Inglaterra terminará em primeiro e, assim, seria a adversária da Nigéria. Já, a Austrália deve pergar Dinamarca ou China.

Nigéria joga para o gasto

O primeiro tempo foi fraquíssimo. A Irlanda biscava eventuais jogadas pelo flancos, na maioria daz vezes com McCabe e Payne tentando chuveirinhos infrutíferos para Carusa e a Nigéria tentando atacar em lances individuais. Apoenas um lance foi de real perigo: um chute de Ochoala. No segundo tempo o jogo foi um pouco mais emocionate, mas os times seguiram ineficazes nas finalizações. A Nigéria, que poderia terminar em primeiro no grupo em caso de vitória, até que tentou alguns chutes a gol, mas todos passaram bem longe do gol. No fim, o empate sem gol fez justiça a um jogo de pouca emoção.

