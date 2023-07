Após empate em Goiânia, Renato admite: ‘Grêmio não esteve bem’

O Grêmio saiu com um empate em 1 a 1 conquistado nos acréscimos contra o Goiás, jogando em Goiânia. No que pese a forma da igualdade, o treinador Renato Gaúcho concordou em um ponto: a equipe não foi bem neste domingo.

“A equipe hoje não esteve bem, abaixo do que podemos render” afirmou o treinador, que tentou não encontrar culpados para o fato do time não ter conquistado a vitória.

“Não gosto de individualizar A, B ou C, se jogou bem ou mal, aqui é um todo. Quando ganhamos, ganha todo mundo, quando não vai bem, basicamente como aconteceu hoje (domingo), é todo mundo”, complementou.

Cobrança nos zagueiros do Grêmio

Porém, mesmo com um discurso apaziguador, de “ganham todos, perdem todos”, Renato não admitiu bem a falha no gol do Goiás. Segundo ele, foi um erro de entendimento entre os zagueiros.

“Eles precisam conversar dentro do campo, se entender” afirma, e lembra que o time vem sofrendo alguns gols que, normalmente não sofreria. “Temos tomado alguns gols de bobeira, mas essa cobrança eles vão ter comigo”, concluiu.

