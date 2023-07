Sampaoli sobrevive à crise e fica no Flamengo

Jorge Sampaoli permanece como técnico do Flamengo, mesmo com a saída do preparador físico Pablo Fernández, demitido, neste domingo (30), um dia após agredir, com um soco, o centroavante Pedro. Sendo assim, o argentino comanda o treino desta segunda-feira (31), no Ninho do Urubu. A informação é do site “ge”.

Fernández, que deixou o clube, era braço direito do treinador. Aliás, em texto publicado em uma rede social, Sampaoli evitou condená-lo pela agressão contra Pedro. Esta postura colocou o treinador em xeque. Porém, não foi suficiente para resultar no ponto final do trabalho.

A cúpula rubro-negra, representada pelo vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel, se reuniu com o hermano neste domingo, na Barra da Tijuca. Assim, os dois lados conseguiram aparar algumas arestas para evitar o divórcio.

Pesou, a favor da decisão dos diretores, a vontade do próprio treinador em seguir no Ninho, a boa fase do Flamengo e algumas questões jurídicas.

De Miami, para um encontro com Inter Miami e Real Madrid, o presidente Rodolfo Landim esteve o tempo todo em contato com Braz e Spindel, tendo voz ativa para bancar a continuidade da era Sampaoli.

