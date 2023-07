André destaca importância de empate conquistado contra Goiás

O Grêmio sofreu, mas conseguiu empatar em 1 a 1 contra o Goiás, jogando no estádio da Serrinha, em Goiânia. O atacante André, autor do gol gremista, destacou a importância do lance,

“Esse gol é de tamanha importância, precisávamos sair com pontos daqui”, afirmou o atacante, que entrou aos 38 da etapa complementar, no lugar de Zinho.

‘Pensar no jogo de domingo’

Sobre o resultado, o atacante foi sucinto, destacando que agora é momento de se preparar.

“Agora é voltar para casa e pensar no jogo do outro domingo”, concluiu o atacante.

