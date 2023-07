Sauer exalta superação no Botafogo: ‘Fruto do trabalho do dia a dia’

O torcedor botafoguense olhou ressabiado o nome de Sauer no time titular, mas o meia-atacante rendeu e não foi pouco: Foram dois gols na goleada por 4 a 1, frente ao Coritiba, em partida que simbolizou o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileirão.

Sobre a partida, o jogador destacou a grande atuação de toda a equipe.

“Fico feliz pela partida que fizemos, pelo resultado, são mais três pontos na nossa caminhada”, afirmou Sauer.

Sauer lembra: ‘Segui trabalhando firme’

O meia-atacante falou sobre o momento dele no clube, com direito a lesões, além de ficar fora do time titular.

“Individualmente passei por momentos difíceis no ano passado, com lesão, esse ano não vinha sendo utilizado, mas segui trabalhando firme. Isso é fruto do trabalho do dia a dia”, ressaltou.

‘Favorecia meu jogo’

Finalmente, sobre sua entrada na equipe de Bruno Lage, Sauer destacou que a estratégia do treinador o auxiliou na partida.

“A estratégia que o Lage pediu hoje favorecia meu jogo e as minhas características. Fico muito feliz pelos meus dois gols”, concluiu o atacante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.