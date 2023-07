Confira as chances de título, Libertadores e rebaixamento após a 17ª rodada da Série A

Com o fim dos jogos da 17ª , veja chances de título, Libertadores e risco de rebaixamento dos times da Série A do Brasileiro. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que é referência quando o assunto são números do futebol. O Botafogo, campeão do turno e que desta vez bateu o Coritiba, segue disparado na frente e com mais de 85% de título. Veja todos os números.

Chances de título, Libertadores e risco de rebaixamento

1º Botafogo – 43 pontos – 85,4% de chance de título, 99,8% chance de Libertadores zero risco de rebaixamento

2º Flamengo – 31 pontos – 3,3% de chance de título, 72,7% chance de Libertadores 0,07% risco de rebaixamento

3º Palmeiras – 31 pontos – 1,1% de chance de título, 69,3% chance de Libertadores 0,076% risco de rebaixamento

4º Grêmio – 30 pontos – 4,6% de chance de título, 76% chance de Libertadores 0,08% risco de rebaixamento

5º Fluminense – 28 pontos – 1,5% de chance de título, 50,2% chance de Libertadores 0,49% risco de rebaixamento

6º Bragantino – 28 pontos – 1,3% de chance de título, 55,6% chance de Libertadores 0,35% risco de rebaixamento

7º Athletico – 27 pontos – 0,72% de chance de título, 41,3% chance de Libertadores 0,99% risco de rebaixamento

8º São Paulo – 26 pontos – 0,4% de chance de título, 32,8% chance de Libertadores 1,7% risco de rebaixamento

9º Cuiabá – 25 pontos – 0,38% de chance de título, 30,5% chance de Libertadores 2,4% risco de rebaixamento

10º Cruzeiro – 23 pontos – 0,09% de chance de título, 13,5% chance de Libertadores 7,6% risco de rebaixamento

11º Fortaleza – 23 pontos – 0,09% de chance de título, 15,8% chance de Libertadores 7,1% risco de rebaixamento

12º Internacional – 23 pontos – 0,13% de chance de título, 16,5% chance de Libertadores 5,8% risco de rebaixamento

13º Atlético-MG – 21 pontos – 0,003% de chance de título, 8,5% chance de Libertadores, 13,8 % risco de rebaixamento

14º Corinthians – 19 pontos – 0,06% de chance de título, 11,5% chance de Libertadores 12,8% risco de rebaixamento

15º Santos – 17 pontos – 0,004% de chance de título, 1,9% chance de Libertadores 39,7% risco de rebaixamento

16º Goiás – 16 pontos – 0,003% de chance de título, 1,7% chance de Libertadores 42,1% risco de rebaixamento

17º Bahia – 15 pontos – 0,001% de chance de título, 1,1% chance de Libertadores, 48,3% risco de rebaixamento

18º Coritiba – 14 pontos – 0,001% de chance de título, 0,74% chance de Libertadores 58,6% risco de rebaixamento

19º América- 10 pontos – zero chance de título, 0,28% chance de Libertadores 73,2% risco de rebaixamento

20º Vasco – 9 pontos – zero chance de título, 0,1% chance de Libertadores 84,8% risco de rebaixamento

