O Flamengo decidiu punir o atacante Pedro, por ato de indisciplina, durante o jogo com o Atlético-MG. As equipes se enfrentaram neste sábado (29), em Belo Horizonte, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador teria se recusado a realizar o aquecimento. Após este episódio o preparador físico do Rubro-Negro Pablo Fernández não gostou da atitude do centroavante e desferiu um soco no atleta.

A diretoria entende que a atitude de se recusar a se aquecer é equivalente a de se recusar a entrar em campo. O vice-presidente de futebol Marcos Braz conduzirá a conversa pessoalmente com Pedro. O Flamengo ainda não decidiu qual será a punição, mas a tendência é que o centroavante receba uma multa.

O Rubro-Negro demitiu neste domingo (30), o preparador físico Pablo Fernández após a confusão. A agressão ocorreu no vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte, depois que o Flamengo derrotou o Atlético-MG por 2 a 1 neste sábado (29/7).

O argentino indagou Pedro sobre o motivo pelo qual o centroavante interrompeu o aquecimento e sentou no banco de reservas depois de Sampaoli colocar Luiz Araújo e Cebolinha, no segundo tempo, nos lugares de Victor Hugo e Bruno Henrique, respectivamente. Fernández, mas em um tom mais ríspido, cobrou o centroavante e afirmou que tratava-se de uma “falta de respeito”.

Pedro, em seguida, retrucou. Disse que quem não o respeitava era a comissão técnica. E acrescentou que está sendo minado desde o início da era Sampaoli. Fernández, então, não gostou da reação do atleta e partiu para cima dele, com um soco na boca. O caso parou na delegacia e foi registrado um boletim de ocorrência. O laudo indicou, inclusive, ferimentos no local.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.