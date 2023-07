São Paulo vive ‘Dia D’ por Lucas Moura

O São Paulo vive um dia de expectativa para saber se vai contar com o atacante Lucas Moura nesta temporada. O jogador tem uma proposta da MLS para jogar no Los Angeles FC, mas, antes deve ser emprestado ao Tricolor até o final do ano. O time do Morumbi espera que a resposta do atleta sobre a oferta saia ainda nesta segunda-feira (31).

Para que a negociação seja concretizada, Lucas precisa dar seu ”ok” para o time da MLS. Este também precisa liberar o atacante para acertar o empréstimo com o São Paulo. A expectativa é que o atacante resolva seu futuro nesta semana, mas o Tricolor espera a resposta nesta segunda.

E o Tricolor tem pressa para concluir as negociações. Isso porque o prazo para inscrição na Copa do Brasil vai até o dia 8 de agosto. Assim, o ultimato é para que Lucas tome de forma mais rápida a sua decisão. Além disso, a irritação dos torcedores são-paulinos, vem preocupando o atacante.

Lucas se tornou um ídolo no Morumbi após a conquista da Sul-Americana de 2012 e não quer ficar marcado por alguém que não quis retornar ao clube quando teve a chance. O atacante não quer manchar sua imagem que tem com a torcida neste momento e viu a pressão aumentar nos últimos dias, devido a indefinição.

Contudo, Lucas tem alguns impasses para resolver. Seu staff não acredita que uma volta ao Brasil seria uma boa para a carreira do atleta. Além disso, sua família gostaria de morar em outro país neste momento. Assim, o atacante terá que driblar todas as indefinições, para retornar ao Morumbi.

