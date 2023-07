Dembélé aceita proposta do PSG e pode sair do Barcelona

O PSG está próximo da contratação de Dembélé. O atacante, afinal, aceitou sair do Barcelona. A informação, aliás, é do jornalista Fabrizio Romano. Dembélé, inclusive, pode ser contratado pelo PSG por um valor baixo no mercado. A multa rescisória do atacante, afinal, é de 50 milhões de euros (R$ 260 milhões).

O PSG, dessa forma, luta para contratar Dembélé nestes moldes. O Barcelona, no entanto, quer evitar se desfazer do atacante com valores tão baixos. O clube catalão, afinal, não quer ser afetado pelo fair play financeiro.

O atacante, pelo contrato, pode conseguir uma liberação imediata da equipe espanhola até dia 31 de julho. Portanto, esta segunda-feira (31) promete um desfecho para negociação.

Dembélé e Barcelona

O jogador, aliás, chegou ao Barcelona em 2017. O clube catalão, enfim, desembolsou cerca de 105 milhões de euros (R$ 392 milhões) pela contratação do atacante. O atacante, inclusive, protagonizou boas atuações na equipe espanhola. No entanto, as lesões acabaram sendo um empecilho. Ao todo, soma 150 jogos e 40 gols pelo Barcelona.

