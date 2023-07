Abel nega ‘freguesia’ do Atlético e já analisa duelo na Libertadores

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o América-MG por 4 a 1 neste domingo (30), pelo Brasileirão, e deu uma elevada no moral da equipe, antes de um duelo importante na temporada. Afinal, o Verdão encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Esta será a terceira vez consecutiva que Palmeiras e Atlético se enfrentam no mata-mata da Libertadores. E, nas duas anteriores, o Verdão acabou levando a melhor. Contudo, questionado se o Galo já era ”freguês” do técnico, Abel Ferreira se sentiu incomodado e prezou respeito ao adversário.

”O Abel Ferreira não joga contra ninguém. Faço o meu trabalho para ajudar os meus jogadores, eles sim jogam, eu não”, respondeu o treinador do Palmeiras, incomodado com a pergunta.

Além disso, Abel elogiou o trabalho que vem sendo desempenhado pelo Galo nos últimos jogos e projetou um duelo equilibrado no Mineirão.

“Vi o jogo do Atlético-MG (contra o Flamengo, no sábado) e gostei muito do que vi. O futebol tem dessas coisas, não? Mas vocês (imprensa) têm a opinião de vocês, eu tenho a minha. O futebol é analisado muito em cima do resultado, essa é a função de vocês. É uma competição diferente, as duas equipes querem muito, muito mesmo, e nós vamos fazer o que sempre fazemos. Temos dois dias para nos prepararmos para o jogo, vamos procurar dar o nosso melhor, recuperar nossos jogadores”, completou o técnico.

Abel venceu os últimos dois duelos contra o Atlético

Em 2021, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram nas semifinais da Libertadores. A vaga ficou com o time paulista depois de dois empates: 0 a 0 no Allianz Parque e 1 a 1 no Mineirão.

Já no ano passado, o confronto foi válido pelas quartas de final. O Galo conseguiu abrir 2 a 0 no jogo de ida, disputado no Mineirão, mas o Verdão conseguiu empatar. Na volta, em São Paulo, o 0 a 0 levou a decisão para as cobranças de pênaltis, onde o Alviverde contou com o brilho de Weverton para avançar.

