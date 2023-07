Andressa Alves projeta jogo contra Jamaica: ‘Brasil é favorito’

Andressa Alves acredita que Brasil e Jamaica protagonizarão um jogo bem equilibrado na Copa do Mundo. Afinal, as duas seleções estão vivas no grupo e pretendem se classificar às oitavas de final do Mundial.

“Elas têm um objetivo que é passar de fase, todo mundo joga por alguma coisa. O Brasil está jogando para passar e elas também. Vai ser um jogo muito difícil e que a gente tem que estar concentrado do primeiro ao último minuto e não se desesperar. Se o gol não sair no começo, continuar trabalhando, continuar envolvendo a Jamaica, porque o nosso ataque é potente e eu confio muito na gente”, declarou Andressa em entrevista coletiva para imprensa.

Jamaica não joga bem, mas supera Panamá e complica Brasil na Copa

Fala, Andressa!

Apesar do equilíbrio em campo, Andressa acredita no favoritismo do Brasil. Inclusive, as jogadoras brasileiras precisam apenas de uma vitória para avançar na competição.

“O Brasil ainda é favorito contra a Jamaica. A gente depende só da gente, então temos que mostrar a nossa força dentro de campo. É um jogo que não tem margem para erro, temos que fazer o nosso melhor jogo até agora na competição. Eu confio no meu time, eu sei que o Brasil tem futebol para ganhar”, completou Andressa.

A meia, aliás, tem 30 anos e está disputando sua terceira Copa do Mundo. A jogadora teve passagens por grandes clubes do futebol europeu ao longo da carreira. A atleta, assim, jogou em equipes como Juventus, Barcelona e Roma. Atualmente, pertence ao Houston Dash.

Jamaica e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 7h (Horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira, portanto, vai com tudo em busca da classificação no Mundial.

