Andrey Santos impressiona no Chelsea e deve ser aproveitado

Recém-chegado ao Chelsea, o brasileiro Andrey Santos tem impressionado na pré-temporada dos Blues. O jogador de 19 anos é um dos destaques da equipe de Mauricio Pochettino e pode ser aproveitado no elenco principal ao longo de 2023/24.

A informação é do jornalista Fabrizio Romano, que garante que o comandante argentino gostou do que viu do volante ex-Vasco. As boas atuação de Andrey não se restringem somente ao campo de jogo. O brasileiro também tem sido elogiado pela postura nos treinamentos.

Andrey Santos jogou em todas as quatro partidas do Chelsea na pré-temporada, sendo três delas como titular. Apesar de não ter balançado as redes nenhuma vez, o meio-campista mostrou desenvoltura apesar da pouca idade.

Ainda de acordo com Fabrizio Romano, o jogador foi procurado por pelo menos seis clubes que desejavam um empréstimo. Equipes de Portugal, Itália e também da Premier League estavam entre os pretendentes.

Andrey Santos foi vendido pelo Vasco por 15 milhões de euros (R$ 82 milhões à época) ao Chelsea no começo do ano, mas só se apresentou ao clube agora. O brasileiro assinou com o clube de Londres um contrato válido até junho de 2030.

