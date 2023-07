Lenha na fogueira! Pedro não aparece para treinar no Flamengo

A saída do preparador físico Pablo Fernández e a permanência do técnico Jorge Sampaoli parecem que não colocaram um ponto final na crise interna do Flamengo. Afinal, nesta segunda-feira (31), o centroavante Pedro, outro protagonista do imbróglio, não apareceu para treinar no Ninho do Urubu. A informação é do site “ge”. O Rubro-negro, por ora, não se manifestou.

Agredido com um soco por Fernández, no último sábado (29), no Independência, após a vitória do Flamengo sobre o Atlético por 2 a 1, Pedro já havia sido noticiado que será punido por indisciplina por se recusar a aquecer na etapa final da partida, quando Sampaoli ainda tinha uma alteração para queimar.

O argentino indagou Pedro sobre o motivo pelo qual o centroavante interrompeu o aquecimento e sentou no banco de reservas depois de Sampaoli colocar Luiz Araújo e Cebolinha, no segundo tempo, nos lugares de Victor Hugo e Bruno Henrique, respectivamente. Fernández, em um tom mais ríspido, cobrou o centroavante e afirmou que tratava-se de uma “falta de respeito”.

Pedro, em seguida, retrucou. Disse que quem não o respeitava era a comissão técnica. E acrescentou que está sendo minado desde o início da era Sampaoli. Fernández, então, não gostou da reação do atleta e partiu para cima dele, com um soco na boca.

O caso foi parar em uma delegação de Belo Horizonte, onde as partes prestaram depoimento e Pedro fez um Boletim de Ocorrência. No dia seguinte, o Flamengo demitiu Fernández e resolveu manter o treinador Jorge Sampaoli, apesar de o comandante não condenar, em um tom mais assertivo, a agressão do membro de sua comissão técnica.

