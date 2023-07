Clube saudita faz proposta gigantesca por Osimhen, do Napoli

O atacante Victor Osimhen, do Napoli, é o novo alvo do futebol da Arábia Saudita. De acordo com o jornal “L’Équipe”, o Al-Hilal deseja a contratação do nigeriano de 24 anos, que se destacou na conquista do Campeonato Italiano na temporada 2022/23.

Segundo o portal francês, a equipe comandada por Jorge Jesus ofereceu duas propostas pelo atleta, sendo a segunda no incrível valor de 140 milhões de euros (R$ 729 milhões). O Napoli, porém, recusou o montante, pois espera uma quantia maior.

O Al-Hilal deseja uma contratação bombástica para o ataque. Após tentarem contratar Mbappé e se frustrarem com a negativa do francês, os sauditas seguem em busca de uma referência. O camisa 7 do PSG está em litígio com a equipe de Paris e tem situação indefinida para a temporada.

Ao mesmo tempo em que espera um valor maior para vender Osimhen, o Napoli tenta renovar o contrato do centroavante. O camisa 9 tem contrato até junho de 2025 e é alvo de outras equipes. Ele chegou ao Partenopei em 2020.

Victor Osimhen foi um dos grandes nomes na última Serie A da Itália. Ao todo na temporada, o nigeriano entrou em campo 39 vezes e marcou 31 gols, além de dar cinco assistências.

