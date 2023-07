Santos acerta a saída do zagueiro Luiz Felipe

O Santos acertou a saída do zagueiro Luiz Felipe para o Atlético-GO. O jogador de 29 anos, que está no Peixe desde 2016, vai defender o Dragão por empréstimo até o fim da atual temporada. Nesta temporada, o defensor fez apenas três partidas e não estava tendo oportunidades no Alvinegro Praiano.

O zagueiro perdeu espaço após o Peixe contratar Messias e Joaquim. Assim, acabou indo para o final da fila e pouco atuou em 2023. Ao longo do começo de temporada, Luiz Felipe chegou a ter seu nome ligado a dois interessados. Inicialmente, o Cuiabá sondou a situação do zagueiro, mas acabou não avançando com uma oferta oficial. Por sua vez, o Cruzeiro até enviou uma proposta de empréstimo ao Santos, mas se irritou com a demora por uma resposta.

O fato de não ter saído no começo do ano frustrou Luiz Felipe. O zagueiro quer ter mais tempo em campo para demonstrar o seu futebol. Com Paulo Turra, ele era a quinta opção para a zaga do Santos.

No Dragão, Luiz brigará por posição em um setor que conta atualmente com Lucas Gazal, Alix Vinícius, Heron, Emerson Santos, Ramon Menezes e João Maistro. Ele chega com missão de ajudar o Dragão a deixar de ter a segunda pior defesa da Série B e lutar por acesso.

