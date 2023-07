Brasil realiza penúltimo treino antes de jogo contra Jamaica

O Brasil realizou seu penúltimo treino antes da partida diante da Jamaica. Pia, portanto, promoveu uma atividade intensa em Brisbane (Austrália) nesta segunda-feira (31). O foco da atividade, aliás, foi no aprimoramento dos passes.

No fim do treino, Pia promoveu um coletivo de 11 contra 11. A treinadora, dessa forma, espera colocar as jogadoras brasileiras em plenas condições físicas para sequência da Copa do Mundo.

Preparação do Brasil

A Seleção Brasileira, aliás, viaja para Melbourne (Austrália) na manhã desta terça-feira (1). Inclusive, as jogadoras realizarão um último treinamento na véspera da partida.

O Brasil, enfim, precisa de uma vitória diante da Jamaica para avançar na Copa do Mundo. As duas seleções estão vivas na competição e ambas possuem chances de classificação. Portanto, esta última rodada promete muita competitividade e emoção.

Andressa Alves, aliás, acredita no favoritismo da Seleção Brasileira diante da Jamaica. A meia, no entanto, entende que será um confronto de muito equilíbrio dentro de campo.

“O Brasil ainda é favorito contra a Jamaica. A gente depende só da gente, então temos que mostrar a nossa força dentro de campo. É um jogo que não tem margem para erro, temos que fazer o nosso melhor jogo até agora na competição. Eu confio no meu time, eu sei que o Brasil tem futebol para ganhar”, disse Andressa.

Jamaica e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 7h (Horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira, portanto, vai com tudo em busca da classificação no Mundial.

