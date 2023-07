Fluminense: André é alvo de clube português, diz jornal

O volante André, do Fluminense, é o “alvo preferencial” do Sporting (POR) no mercado da bola. Segundo o jornal “A Bola”, o camisa 7 do Tricolor é o nome que a equipe de Lisboa deseja contratar para o meio-campo. A ideia é que o atleta seja o substituto de Manuel Ugarte, que foi para o PSG.

De acordo com a imprensa lusitana, o Sporting tem reservado 20 milhões de euros (R$ 104 milhões) para investir em um nome para a posição. Ugarte deixou os Leões por 60 milhões de euros (R$ 312 milhões) para se transferir ao Paris Saint-Germain.

O Fluminense, contudo, se mantém irredutível na ideia de não se desfazer de André. O presidente do clube, Mario Bittencourt, afirmou que não pretende vender nenhum atleta até o fim do ano com o sonho de conquistar a Libertadores.

No início do ano, o Fulham (ING) apresentou proposta de 20 milhões de euros ao Fluminense por André. O Tricolor, porém, não abriu conversas com os britânicos. O volante tem contrato até dezembro de 2026.

Ainda segundo o “A Bola”, caso o Sporting não tenha sucesso por André, o clube já tem um plano B. Trata-se de Morten Hjulmand, do Lecce.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.