Shakhtar Donetsk apresenta Eguinaldo, ex-Vasco

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, anunciou oficialmente a contratação do atacante Eguinaldo, ex-Vasco. O jogador, de apenas 18 anos, viajou na última quinta-feira (27) para fazer exames médicos e assinar vínculo com o time europeu até junho de 2028. O Cruz-Maltino fechou a venda do atacante por 3,6 milhões de euros, cerca de R$ 18,8 milhões, e ainda mantém 10% dos seus direitos econômicos.

Ele já está em Varsóvia, na Polônia, onde o clube, aliás, está mandando as partidas oficiais por conta da guerra com a Rússia. Por outro lado, o Artsul, equipe da cidade de Nova Iguaçu, que o revelou e detinha 30%, também tem recebe parte dos valores e vai lucrar com a transação.

Apesar de aparecer bem na disputa da Série B do Brasileiro no ano passado, Eguinaldo não conseguiu manter as boas atuações em 2023. Sob o comando de Maurício Barbieri, se viu entre as últimas opções para o ataque e, portanto, passou a atuar pouco. Por isso, viu com bons olhos a chance de se transferir a um novo time e ganhar rodagem, até por ser jovem. No profissional, foram 32 jogos disputados e três gols marcados.

Reposição no Vasco

Embora lucre com a venda do jogador de 18 anos, o Vasco corre contra o tempo para tentar repor as saídas recentes da parte ofensiva do elenco. Afinal, a janela se encerra nesta quarta-feira (2) e, além de Eguinaldo, Pedro Raul também deixou o Gigante da Colina. O vice-artilheiro da Série A de 2022 está agora no Toluca, do México. Porém, a SAF trouxe o paraguaio Sebastián Ferreira e ainda procura alternativas de frente no mercado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.