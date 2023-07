Letícia projeta classificação do Brasil na Copa do Mundo: ‘Focadas’

A derrota para França não estava nos planos do Brasil. No entanto, já está no passado. Letícia, portanto, afirmou que as jogadoras brasileiras estão extremamente focadas no jogo diante da Jamaica, pela fase derradeira da fase de grupos da Copa do Mundo.

“A gente já virou a página, agora estamos pensando 100% na Jamaica, mantendo a mesma mentalidade de entrar, vencer e conquistar mais três pontos. Agora mais do que nunca, estamos focadas para entrar lá, conquistar esses três pontos e seguir nesse Mundial”, afirmou Lelê.



Letícia, enfim, revelou detalhes da preparação da Seleção Brasileira para próxima partida da Copa do Mundo. O Brasil, afinal, precisa vencer para se classificar no Mundial.

“Trabalhamos hoje um pouco do nosso 11×11 para saber mais ou menos como vamos nos comportar dentro de campo, trazendo um pouco também das características da Jamaica. O treino foi bom, deu para todo mundo trabalhar. Agora é viajar, fazer mais um treino de preparação e entrar na quarta-feira com tudo para cima da Jamaica”, completou Lelê.

Letícia, por sinal, está participando da sua terceira Copa do Mundo. A goleira, no entanto, foi reserva nas duas edições anteriores. Portanto, este Mundial tem um significado especial na vida da arqueira. A camisa 1, afinal, atualmente é titular absoluta das traves brasileiras.

Jamaica e Brasil, aliás, se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 7h (Horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira, portanto, vai com tudo em busca da classificação no Mundial.

