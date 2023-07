Corinthians tenta segurar Róger Guedes na reta final da janela

O Corinthians segue atento no mercado de transferência para reforçar seu plantel, mas também se preocupa com a saída de jogadores. E, nos últimos dias, cresceu as sondagens pelo destaque do time na temporada, Róger Guedes. Contudo, o Timão tenta segurar seu camisa 10 a todo custo.

O jogador é o artilheiro da equipe na temporada, com 21 gols, e despertou interesse de clubes do Oriente Médio. Recentemente, Al-Hilal e Al-Nassr, da Arábia Saudita, procuraram o jogador. Além disso, um clube do Qatar, de nome não revelado, também acenou com um interesse pelo atacante. A diretoria diz não ter recebido nenhuma proposta concreta, mas sabe que não pode concorrer com o mercado árabe.

“Lógico que a gente escuta as propostas, mas isso deixa nas mãos dos meus empresários. Tem o meu “sim”, tem o “sim” da minha família, do meu clube e dos meus empresários. Então, vamos resolver o que vai ser melhor para o clube na hora certa”, disse Róger Guedes, após a partida contra o Vasco.

O Corinthians tem contrato com Guedes até agosto de 2025. Porém, ao contratá-lo em 2021, prometeu respeitar o desejo do jogador caso ele tivesse uma proposta vantajosa no futuro. Nos próximos dias, o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, deve se reunir com o Timão para discutir o futuro do atleta.

Luxemburgo diz que não pode evitar saída de Róger Guedes

Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre a saída de seu artilheiro. Em entrevista para a “Rádio Zero9”, o treinador disse que não existe muito o que fazer caso chegue uma proposta sedutora pelo atacante.

“É o mercado. Não tem o que posso fazer. A janela abre para lá, fecha para cá, é complicado. Não gosto de falar isso externamente. Às vezes o jogador tem uma proposta e depois não se transforma em nada. Sempre trabalhando com o ‘se’. Então, concretizou, aí sim eu chego lá e digo ‘houve isso, isso, isso, a diretoria falou aquilo”, disse Luxemburgo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.