O Vasco não vai apenas aguardar a resposta de Diego Costa e decidiu agir. Assim, o diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks, está de malas prontas para ir a Madrid e tentar convencer o centroavante. O clube já encaminhou uma proposta, o jogador gostou e debate a mudança com a família. Além, é claro, de considerar a péssima fase do time, que é o último colocado e vê o iminente rebaixamento no Brasileirão.