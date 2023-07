Luxemburgo e Cléber Machado se desentendem em programa de Neto

Convidados especiais do programa “Apito Final”, da TV Bandeirantes, Cléber Machado e Vanderlei Luxemburgo discutiram ao vivo, durante a atração, na noite desse domingo (30).

Inicialmente, Luxa falou sobre questionamentos direcionados apenas aos treinadores e não ao jogo. O técnico do Corinthians entende que não é a forma ideal. Machado jogou, então, para o comandante qual seria sua pergunta.

“Se você fizesse uma pergunta para um técnico de futebol depois de um jogo, o que você perguntaria?”, questionou Cléber Machado.

Luxa, todavia, respondeu de maneira genérica.

“Eu não tenho essa obrigação de fazer pergunta para técnico, porque, como comentarista, não tenho que comentar o técnico, eu tenho que comentar o jogo. Eu, como comentarista, tenho que analisar o que aconteceu no jogo e passar para o telespectador”, respondeu.

Cléber, todavia, insistiu, na tentativa de defender a classe.

Vanderlei, por sua vez, retrucou.

“Eu avalio o seguinte, você tem um programa esportivo, ai o jogo acaba e eu vou para a coletiva e perguntam assim: “O que você achou do jogo?”, “Eu achei isso aquilo e aquilo…” ai quando você volta para o programa, vocês falam “Eu discordo do Luxa!”, explicou.

Cléber Machado se rende a Luxemburgo

Após a explicação de Vanderlei, Machado, por fim, concordou com o treinador.

“Aí você tem toda razão, eu fechei com você. Por exemplo, uma coisa que eu acho que eu não concordo é o seguinte, eu ficar aqui com você até às 5:30 da manhã discutindo, você virar as costas e eu dizer que você está errado”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.