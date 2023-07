Filha de Guardiola posta foto e causa no Instagram

Filha do treinador Pep Guardiola, do Manchesteer City, a jovem Maria Guardiola, causou nas redes sociais ao postar uma foto bastante ousada no Instagram, no domingo (30).

A moça de 22 anos postou uma foto em um restaurante onde usava um vestido preto. O detalhe, contudo, é que a peça tinha um “sideboob” (peito lateral, em português). Trata-se, então, de um decote pelos lados.

Até o momento desta publicação, as imagens tinham quase 90 mil curtidas. Maria tem atualmente 703 mil seguidores. A moça, aliás, é um fenômeno nas redes sociais, afinal, há menos de um ano, tinha 382 mil seguidores.

Maria é a filha mais velha de Guardiola com Cristina Serra. Aliás, a foto citada acima foi tirada durante as férias da moça, em Cesme, na Turquia. Ela tem recebido elogios dos internautas nas fotos:

“Maria, você é perfeita”, disse uma seguidora.

Outro disse:

“Pep simplesmente sabe fazer coisas bonitas, de verdade”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.