Sequência contra cariocas pode definir o ano do Grêmio

Os próximos três jogos do Grêmio podem sacramentar como vai ser o fim de temporada do clube em 2023. Afinal, depois do empate com o Goiás, na Serrinha, o Tricolor gaúcho caiu da segunda para a quarta posição do Brasileiro e se distanciou ainda mais do líder do Botafogo. Agora, são 13 pontos de diferença, e a equipe tem pela frente outros três cariocas na sequência do calendário: Vasco, Fluminense e Flamengo.

Para voltar a encostar no Alvinegro, os comandados do técnico Renato Gaúcho vão tentar aproveitar a fragilidade do Cruz-Maltino, lanterna da tabela de classificação, no domingo (6), às 16h, fora de casa. A partida deve acontecer em São Januário, ainda de portões fechados. Uma semana depois, o Imortal recebe o time das Laranjeiras, que vive instabilidade de resultados, em Porto Alegre.

Contudo, o principal foco do Grêmio está em 16 de agosto, às 21h30, no Maracanã. É nesse dia que mede forças com o Flamengo, pela jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Aliás, o cenário é bem adverso. Isso porque o Rubro-Negro ganhou por 2 a 0 na ida e os sulistas precisariam devolver essa diferença de gols para levar a decisão da vaga aos pênaltis. Mas só uma vitória por três ou mais de distância daria a classificação direta.

Grêmio tem baixa na zaga

Apesar da necessidade de se atentar à parte ofensiva, o Tricolor gaúcho tem problema certo na defesa para o duelo pelo torneio de mata-mata. Kannemann tomou cartão vermelho após duas entradas duras na primeira partida e não fica à disposição de Renato. Por sinal, o argentino segue fora de ação após ter fraturado a mão. Passou por cirurgia neste domingo (30) e deve levar algumas semanas para retornar ao gramados.

