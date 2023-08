Botafogo faz proposta de empréstimo por João Pedro, do Fenerbahce

Mais um reforço pode estar a caminho do Botafogo, o líder isolado do Brasileirão. Trata-se de João Pedro, atacante de 31 anos que pertence ao Fenerbahce. As partes, aliás, já se acertaram para um empréstimo até o fim de 2024. Porém, o jogador também tem uma proposta do Grêmio e vai decidir seu futuro nas próximas horas. Afinal, quarta-feira é a data final da janela de transferência do futebol brasileiro.

Ou seja, qualquer uma das diretorias teria que correr para inscrevê-lo, depois de receber a documentação dos turcos. A intenção do Botafogo é ter mais uma opção para substituir Tiquinho Soares quando necessário. Além disso, João Pedro já jogou como um atacante mais aberto e até como meia, função atual de Eduardo. No Tricolor, João Pedro chegaria para fazer sombra à Luis Suárez, que convive com uma lesão no joelho.

A SAF alinegr tem interesse em vender Matheus Nascimento, de 19 anos, para fazer caixa e há expectativa de que isso ocorra nas próximas semanas ou no meio da temporada europeia. Recentemente, aliás, John Textor recusou uma oferta de quase 10 milhões de dólares (R$ 48 milhões, na cotação da época) pela promessa.