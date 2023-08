Felipão tem reforço importante antes de decisão contra o Palmeiras

O técnico do Atlético, Luiz Felipe Scolari, terá um retorno importante para o jogo contra o Palmeiras. A partida será nesta quarta-feira (2), no Mineirão, duelo válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Felipão poderá contar com Hyoran para o jogo contra o Verdão. O meia alvinegro estava afastado dos jogos da equipe carijó desde o fim de junho, quando sofreu lesão no tornozelo direito.

Com isso, o Departamento Médico do Atlético está completamente vazio. O atacante Vargas, por exemplo, exige cuidados, contudo, não está entregue ao DM.

Além disso, Felipão tem outra boa notícia. O volante Battaglia passou por cirurgia na boca após levar uma cotovelada de Arrascaeta, na derrota do Bicudo para o Flamengo por 2 a 1, no Independência, no último sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro. Porém, ele não será problema para a partida diante do Verdão.

Ainda é preciso citar o zagueiro Bruno Fuchs. Ele estevem por algum tempo, no Departamento Médico atleticano, no entanto, já está liberado, treina com o elenco e pode ser utilizado por Felipão diante do Palmeiras.

