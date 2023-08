Vasco encaminha acerto com River Plate pelo zagueiro Robert Rojas

O Vasco está muito perto da contratação o zagueiro Robert Rojas, do River Plate, por empréstimo com opção de compra, a dois dias do fechamento da janela de transferências. O Cruz-Maltino avançou nas conversas nas últimas horas e o acordo está por detalhes. No entanto, é necessário acelerar a regularização das documentações para que a vinda do paraguaio de 27 anos seja concretizada.

O técnico Ramón Díaz, aliás, conhece bem o jogador desde a época que estava no Campeonato Argentino e deu aval à diretoria para trazê-lo. Além de atuar na zaga, também exerce a função de lateral-direito quando necessário. Tal versatilidade agrada ao treinador do time carioca. Ele está na equipe de Buenos Aires há quatro temporadas, mas vem de retorno recente após grave lesão que o afastou por dez meses dos gramados.

Um entrave para dificultar a confirmação do reforço, por outro lado, tem relação com a questão burocrática. Afinal, o Gigante da Colina enfrenta os mesmos problemas do período que contratou Capasso e Orellano, atletas que vieram da Federação Argentina de Futebol (AFA). A entidade vem sendo mais exigente nas transferências, especialmente acerca do câmbio do dólar, fator que pode atrapalhar a transação. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa.

Diretor do Vasco viaja à Europa

Diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks vai desembarcar na Espanha para tentar selar a vinda de Diego Costa. No entanto, como o ex-atacante do Atlético-MG está livre no mercado, o caso não exige a mesma pressa de outros jogadores que interessam ao Cruz-Maltino. O próprio centroavante gostou da oferta e discute com familiares a possível volta ao Brasil. A falta de resultados e última colocação na tabela da Série A também são levadas em consideração.

A janela para atletas que estão sem vínculo como nenhum clube termina apenas no fim de agosto, ao contrário da de transferências, que se encerra nesta quarta-feira (2). Por isso, Bracks decidiu conversar pessoalmente com o camisa 9, a fim de apresentar o projeto de forma mais direta e convencê-lo a aceitar o desafio.

