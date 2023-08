Pedro alega ida ao dentista por ausência em treino

A ausência de Pedro no treino da manhã desta segunda-feira (31) pegou jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes do Flamengo de surpresa no Ninho do Urubu. Com dores no dente, o motivo da ausência do atacante seria uma ida ao dentista para tratar do problema. O incômodo ocorreu após a agressão do ex-preparador do Flamengo Pablo Fernández. O jornalista Mauro Cezar publicou a notícia, inicialmente.

Pedro não informou ao Flamengo, com antecedência, que não compareceria ao dentista para tratar do problema na boca. Assim, o aviso ocorreu após a ausência. Internamente, a atitude do jogador em não comunicar a sua falta deixou membros da comissão técnica de Sampaoli insatisfeitos.

Além disso, o atacante receberá uma multa por descumprir uma ordem de Pablo Fernández durante a partida contra o Atlético no sábado (29), em Belo Horizonte. Afinal, Pedro teria se recusado a ir para o aquecimento durante o segundo tempo do confronto com o time mineiro. Assim, insatisfeito com a atitude do atacante, o ex-funcionário do clube partiu para a agressão no vestiário. Até o momento, o Flamengo ainda não divulgou o valor da penalização.

Próxima partida do Flamengo

Aliás, com a sua ausência no treino desta segunda-feira, Pedro tem presença incerta na partida contra o Olimpia, na quinta-feira (3), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogador é aguardado na atividade de terça-feira (1) para ser avaliado pela comissão técnica e, especialmente, pelo técnico Jorge Sampaoli.

