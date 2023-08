Alexis Sánchez é oferecido ao Corinthians

O chileno Alexis Sánchez está sendo oferecido para ser o novo reforço do Corinthians. O atacante está livre no mercado da bola desde que deixou o Olympique de Marselha, da França, no início do mês, e pode assinar sem custos com qualquer outro clube. Contudo, o Timão ainda avalia.

O Corinthians entende que o chileno pode ser um bom plano B, caso o atacante Róger Guedes deixe o clube. O camisa 10 tem propostas da Arábia Saudita e do Qatar, mas nenhuma proposta chegou nas mesas do Timão. Caso o atacante realmente aceite a oferta do exterior, Sánchez seria a primeira opção para suprir a saída do artilheiro.

Um intermediário brasileiro é quem fez contato com o presidente Duílio Monteiro Alves a fim de oferecer o atacante. Ele aguarda o sinal positivo do mandatário para avançar nas tratativas pela contratação do jogador. Contudo, o Timão não tem intenção de vender Róger Guedes neste momento.

O Corinthians tem contrato com Guedes até agosto de 2025. Porém, ao contratá-lo em 2021, prometeu respeitar o desejo do jogador caso ele tivesse uma proposta vantajosa no futuro. Nos próximos dias, o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, deve se reunir com o Timão para discutir o futuro do atleta.

Alexis Sánchez já defendeu as cores de gigantes do futebol europeu, como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão, e está disposto a voltar à América do Sul neste momento da carreira.

