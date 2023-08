Rafinha explica como ajudou São Paulo a acertar com James

O torcedor do São Paulo só consegue pensar em uma coisa: James Rodriguez. O colombiano chegou ao Brasil neste domingo (30) e já existe uma expectativa pela estreia do jogador. Um dos grandes responsáveis pela chegada do meia ao Morumbi, o lateral-direito Rafinha explicou sua participação nas conversas para a chegada do astro.

Assim, após o empate sem gols com o Bahia, também no domingo, no Morumbi, pelo Brasileirão, o lateral comentou que James ligou para ele, para saber mais detalhes do São Paulo. Além disso, Rafinha também acredita que o colombiano vai agregar bastante à equipe.

“A gente conversou há um tempo. Eu sou amigo dele e ele me perguntou. Passe as melhores informações. Um cara do nível dele, tem mercado em todos os lugares. Fico feliz por ele ter escolhido o São Paulo. Ele me perguntou como era o clube. Eu fico feliz porque jogamos juntos, fomos vitoriosos na Alemanha”, disse Rafinha, que prosseguiu.

“Tenho certeza que vai agregar muita coisa boa. Todo mundo sabe a grandeza do São Paulo, a torcida que tem. O São Paulo é um time grande. Jogador deste nível, então, tem que vir para o São Paulo mesmo. É um jogador de classe mundial. Não foi difícil para ele, não”, completou o lateral.

Assim, a torcida tricolor iniciou outra campanha para o lateral-direito. Afinal, os adeptos do São Paulo pedem para Rafinha trazer Lucas Moura de volta ao clube. E, se dependesse do veterano, o cria de Cotia já estava no Morumbi.

“Se vier, é muito bem-vindo, é um craque. Se depender de mim, está contratado já”, brincou Rafinha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.