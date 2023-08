Cavani desembarca em Buenos Aires elogiando o Boca Juniors

A segunda-feira (31) é histórica para o Boca Juniors e, principalmente para o torcedor do clube. Isso porque está programada a apresentação oficial da badalada contratação do centroavante Edinson Cavani, em La Bombonera, com a promessa de um grandioso evento.

Na manhã desta segunda, o jogador de 36 anos de idade desembarcou em solo argentino e, como esperado, rapidamente foi cercado pela imprensa local. Tratando, logo de cara, de não poupar elogios ao Xeneize tanto por conta de sua identificação com o Boca como pelos contatos prévios junto a diretoria boquense.

Além da instituição em si, Edinson Cavani também fez considerações especiais ao atual vice-presidente do Boca, Juan Román Riquelme, uma das figuras mais atuantes no processo de convencimento para trazer o atleta charrúa nas diferentes abordagens ao seu staff.

“Estou feliz por muitos motivos. O Boca Juniors é o maior da América do Sul, um dos principais do mundo e isso faz qualquer jogador ser feliz. Sempre tive contato com a diretoria e, agora, deu certo. Agradeço a Román, que esteve presente em diversos momentos e fez muito esforço para a minha contratação,” detalhou Cavani.

Logo depois da apresentação oficial, a programação esperada é que o centroavante de larga história na Europa e na seleção do Uruguai conceda a sua primeira entrevista coletiva.

