Proposta do Napoli por Wendel pode tirar Flamengo do páreo

Após o Zenit fixar o valor de 18 milhões de euros (R$ 94 milhões) para vender Wendel, o Flamengo aceitou o pedido do clube russo e formalizou uma proposta nas condições estabelecidas. No entanto, o Mais Querido não contava com uma grande concorrência pelo volante. Afinal, segundo o jornalista Venê Casagrande, o Nnapoli, da Itália, fez uma oferta de 25 milhões de euros (R$ 130 milhões) para ter Wendel. Dessa forma, os italianos estão mais próximos de contar com o jogador.

Inicialmente, o Flamengo ofereceu 13 milhões de euros (R$ 68 milhões). Mas esbarrou na alta pedida do Zenit por 20 milhões de euros (R$ 104,4 milhões). Aliás, neste momento, o Palmeiras, que também estava interessado pelo volante, saiu do negócio por entender que seria um valor muito alto. O Flamengo, por sua vez, decidiu seguir com as conversas, e vinha conseguindo diminuiu a pedida dos russos.

Dessa forma, a proposta do Napoli frustrou as expectativas do Flamengo, já que os dirigentes rubro-negros estavam confiantes que conseguiriam, nesta última proposta, contratar o jogador.

Negociações frustradas do Flamengo

Apesar de realizar as contratações de Rossi, Luiz Araújo e Allan, o Flamengo vem lidando com algumas frustações nesta janela de transferências. Afinal, o Mais Querido mirou reforçar a equipe com as chegadas de De La Cruz, Claudinho e Wendel. No entanto, não conseguiu convencer os clubes nas negociações. Do trio, apenas Wendel segue como um possível reforço, mas distante.

