Vendido ao Crystal Palace, Matheus França faz festa de despedida

Antes de embarcar para Londres, na Inglaterra, para se apresentar ao Crystal Palace, Matheus França promoveu uma festa de despedida com familiares e amigos. Vendido por 20 milhões de euros fixos (R$ 104 milhões), com 5 milhões de euros (R$ 26 milhões) por possíveis bonificações, o atacante estava na mira de gigantes do futebol europeu desde o início do ano.

Confira outros detalhes sobre a venda de Matheus França ao Crystal Palace

Em sua conta no Instagram, Matheus França publicou uma mensagem sobre a sua despedida.

“É uma despedida, mas eu vou estar sempre um pouquinho no coração de todo mundo, e todo mundo vai estar um pouquinho no meu coração”, disse Matheus França.

Aliás, antes de o Crystal Palace demonstrar interesse por Matheus França, Bayer Leverkusen (Alemanha), Lyon (França) e Newcastle (Inglaterra) consultaram a situação do jogador. No entanto, foi apenas o clube londrino que despertou o interesse do clube carioca em negociar o atleta, atendendo o valor desejado.

Além do lado financeiro, o desejo de Matheus França em disputar a Premier League pesou na negociação. O time inglês, que tem como um de seus acionistas do clube o empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, é treinado por Roy Hodgson, de 75 anos. Na última temporada, a equipe londrina ficou na 11ª posição.

No entanto, apontado como um dos principais jogadores formados na base do Flamengo, Matheus França estreou pelo time profissional, aos 17 anos, em 2021. Só no ano seguinte, afinal, ele passou a ser mais utilizado. Neste ano disputou 28 jogos pelo Rubro-Negro. Com a chegada de Sampaoli, porém, perdeu espaço no time.

