Harry Kane pode ser contratação mais cara da história do Bayern

Principal alvo do Bayern de Munique nesta janela de transferências, Harry Kane pode se tornar a contratação mais cara da história do clube alemão. De acordo com informações da imprensa alemã, os bávaros não medirão esforços para contratar o craque inglês e prepara uma oferta de mais de 80 milhões de euros (R$ 417 milhões) ao Spurs. Este valor é o mesmo que foi pago na transferência do defensor Lucas Hernández, então jogador do Atlético de Madrid.

Ao mesmo tempo, o canal ‘Sky Sport’ adiantou que o CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, e o diretor-técnico Marco Neppe foram ao aeroporto de Munique nesta segunda-feira (31) para pegar um voo para Londres e tentar negociar com o Tottenham.

Segundo informações da imprensa inglesa, o Bayern de Munique ofereceu 70 milhões de libras (R$ 424,7 milhões) na última tentativa de contratar o atacante, mas o Tottenham recusou a oferta. No entanto, o clube londrino estaria disposto a negociar Kane por um valor mais alto, uma vez que o atacante só tem mais um ano de contrato com o Spurs, e poderá sair sem custos no próximo verão europeu, em junho de 2024.

Além disso, o Bayern terá que superar a concorrência do PSG, que também está interessado no jogador. Para o clube francês, Kane é visto como bom substituto para a provável saída de Kylian Mbappé. Ao mesmo tempo, o clube de Paris teria condições de arcar com os valores desejados pelo Tottenham.