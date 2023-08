Imprensa paraguaia destaca crise no Fla antes de jogo contra o Olimpia

A agressão do ex-preparador físico do Flamengo Pablo Fernández em Pedro acarretou em uma crise no time carioca na véspera de uma das partidas mais importantes da temporada. Afinal, na quinta-feira (3), o Mais Querido recebe o Olimpia, do Paraguai, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Mas, se no Brasil o ambiente do time de Jorge Sampaoli preocupa os rubro-negros, como está a repercussão entre os paraguaios? O J10 separou algumas matérias de grandes veículos de comunicação do Paraguai.

Relembre como foi o problema entre Fernández e Pedro

Durante a partida contra o Atlético, o preparador físico de Sampaoli chamou alguns jogadores para aquecer, dentre eles Pedro. O atacante, no entanto, se recusou a realizar o trabalho e ficou no banco de reservas. Posteriormente ao fim do jogo, o argentino chegou ao vestiário apontando o dedo no rosto do atacante, que estava mexendo no telefone. Antes de dar um soco no jogador que disputou a última Copa do Mundo, Pablo Fernández deu três tapas na face de Pedro. Após o tumulto, ambos foram encaminhados à delegacia em Belo Horizonte.

Posteriormente ao ocorrido, o Flamengo acertou a saída de Pablo Fernández, que se desculpou pelo seu ato. Já nesta segunda-feira, Pedro não compareceu ao treino do time carioca, sem avisar a sua ausência com antecedência. Posteriormente, o estafe do jogador informou que Pedro, com dores no rosto, teria ido ao dentista. O jogador é aguardado no treino de terça-feira.

Veja algumas matérias paraguaias sobre a crise no Flamengo

ABC Color – “Escândalo no Flamengo: Jorge Sampaoli continua; Fernández demitido e Pedro multado”. No decorrer da matéria, o veículo cita o contexto e, em outra matéria, descreve a ausência do atacante no treino desta segunda-feira.

Ultima hora – “Preparador físico do Flamengo pede demissão”. Na matéria, o veículo resume o episódio entre o argentino e o jogador brasileiro como “escândalo”.

Versus – “Jogador agredido por preparador físico do Flamengo não se apresenta para treinar”. O material destaca a ausência de Pedro na atividade no Ninho do Urubu, detalhando o início da confusão.

