Argentinos Juniors x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bicho, como é conhecido o Argentinos Juniors, chega para as oitavas de final depois de se classificar em segundo no Grupo E. Atrás do Independiente del Valle (EQU), a equipe comandada por Gabriel Milito quer reviver os bons momentos de outrora, quando conquistou a Libertadores em 1985. No Campeonato Argentino, que terminou no fim de semana, o clube acabou na décima colocação.

Como chega o Fluminense

Em busca de sua primeira conquista de Libertadores, o Tricolor vai para o mata-mata com a pior campanha entre os líderes da fase de grupos. Apesar disso, a equipe de Fernando Diniz tem confiança de que pode voltar ao bom momento que viveu quando goleou o River Plate (ARG) e encantou a todos. No Brasileirão, o Flu venceu o Santos no fim de semana.

Marcelo, que não foi a campo nos dois últimos jogos, está confirmado na lateral direita. Há ainda uma dúvida na escalação: Marlos e Felipe Melo disputam a posição de parceiro de zaga com Nino. Já no ataque, Diniz vai de Keno, Árias e Cano. E Árias já avisou: se o Argentino Jrs vacilar, vai ter assistância dele para o parceiro, que é letal na área:

“Claramente quando você tem jogadores assim todo o trabalho é facilitado. Fico feliz quando dou assistência para ele fazer o gol”.

ARGENTINOS JUNIORS X FLUMINENSE

Oitavas de final da Copa Libertadores-2023

Data e horário: 1/8/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG)

ARGENTINOS JUNIORS: Arias; Sánchez, Di Césare e Villalba; Redondo, Cabrera, Metilli, Montiel e Bíttolo; Verón e Ávalos. Técnico: Gabriel Milito

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

