Santos anuncia contratação do zagueiro João Basso

O Santos anunciou, na tarde desta segunda-feira (31), a contratação do zagueiro João Basso. O defensor foi comprado junto ao Arouca, de Portugal, e assinou contrato até dezembro de 2026. Os valores envolvidos na negociação não foram revelados.

O anúncio de João Basso contou com uma brincadeira do Santos. Antes de revelar, de fato, a chegada do zagueiro, o Peixe publicou uma ‘aula de anatomia’ nas redes sociais. Nela, o Baleião, mascote do clube, mostrava o baço, órgão do corpo humano.

João Basso teve longas negociações com o Santos. O Peixe chegou a ver um cenário complicado para conseguir convencer o Arouca a vender o atleta, mas avançou nos últimos dias. Antes, o Cruzeiro havia tentado a chegada do zagueiro, mas sem sucesso.

BEM-VINDO, JOÃO BASSO! ⚪⚫ O Santos FC fechou oficialmente nesta segunda-feira (31) a compra do zagueiro João Basso junto Arouca, de Portugal. O atleta de 26 anos chega para reforçar o sistema defensivo do Peixão e assinou contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2026! pic.twitter.com/M2nL9bgcqv — Santos FC (@SantosFC) July 31, 2023

O defensor surgiu no Paraná, mas construiu quase toda sua carreira em Portugal. Ele estava no Arouca desde 2019 e tinha status de líder. Ao longo de sua passagem pelo clube, ele atuou em 136 partidas, marcou 19 gols e deu três assistências.

O interesse do Santos em João Basso começou quando analistas levaram o nome do atleta ao técnico Paulo Turra. Assim, o treinador deu o ‘ok’, e a diretoria iniciou as tratativas.

João aparece como o quinto reforço anunciado pelo Santos nesta janela. Além dele, o Peixe contratou o lateral-esquerdo Dodô, os volantes Jean Lucas e Diego Pituca (este por pré-contrato) e o atacante Julio Furch. O também zagueiro Juan Pablo Vargas também deve chegar.

