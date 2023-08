Santos fica perto de contratar Nonato, ex-Inter e Fluminense

O Santos está muito próximo de acertar a contratação de Nonato. O meio-campista ex-Internacional e Fluminense atualmente está no Ludogorets, da Bulgária, e deve ser emprestado ao Peixe. A informação foi divulgada pelo portal “UOL”.

O negócio, inclusive, já tem aprovação do Comitê de Gestão da diretoria do Santos. Agora, o Peixe aguarda apenas um sinal positivo do clube búlgaro para sacramentar a chegada de Nonato. A saber, o Alvinegro Praiano tem até a próxima quarta-feira (2) para anunciar reforços que atualmente estão em alguma equipe.

Nonato está no Ludogorets desde o ano passado. O meio-campista estava emprestado pelo Internacional ao Fluminense quando recebeu uma proposta e acabou vendido. Ele pode atuar tanto como armador quanto como volante.

Apesar de aparecer como titular no começo de sua passagem pelo time búlgaro, o brasileiro perdeu espaço e, atualmente, é reserva. Dessa forma, por este motivo, a diretoria topa liberá-lo neste momento.

A saber, a chegada de Nonato caminha para se tornar a sexta contratação do Santos na atual janela de transferências. Até o momento, o Peixe já anunciou o zagueiro João Basso, o lateral-esquerdo Dodô, os meio-campistas Jean Lucas e Diego Pituca (este em pré-contrato) e o atacante Julio Furch. Por fim, o defensor Juan Pablo Vargas também chegará ao clube.

