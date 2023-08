Jogadores do Flamengo reprovam ausência de Pedro em treino

Após um final de semana para lá de tumultuado com a agressão de Pablo Fernández em Pedro, os torcedores do Flamengo esperavam uma segunda-feira (31) de reconciliação. No entanto, mais um fato deu pano pra manga: a ausência do atacante no treino pela manhã. Segundo o “ge”, a maioria dos jogadores do time carioca repudiou a atitude do jogador.

Pedro não avisou ao Flamengo, com antecedência, que não se apresentaria no Ninho do Urubu para o treinamento. Após a atividade no CT, o estafe do jogador comunicou o clube que o camisa 9, com dores na boca, teria ido ao dentista. Além disso, Pedro também não se sentia confortável em ir ao local.

Mas, o descontentamento dos jogadores, que prestarem solidariedade ao atacante após a agressão, com Pedro não é apenas por hoje. Alguns atletas ficaram bravos com Pedro com algumas atitudes dele no decorrer da partida contra o grêmio na semana passado. O motivo foi o lado “fominha” do centroavante, que preferiu finalizar em algumas jogadas que, para outros jogadores, o ideal seria passar a bola para outro companheiro.

Conversa entre Sampaoli e elenco

Sem Pedro, a primeira coisa que Sampaoli fez no treino desta segunda-feira foi conversar com os jogadores do Flamengo. O treinador argentino repudiou e lamentou a agressão de Pablo Fernández, mas reforçou a sua confiança no elenco rubro-negro. Os jogadores, por sua vez, foram de acordo com a permanência do treinador e da saída do preparador físico.

Em meio ao cenário de crise, o Flamengo se prepara para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na quinta-feira, o Mais Querido recebe o Olimpia, do Paraguai, no Maracanã.

