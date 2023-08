PSG x Inter de Milão: escalações e onde assistir

Outro grande jogo vai movimentar a pré-temporada dos grandes clubes europeus na manhã desta terça-feira (1). PSG e Inter de Milão se enfrentam às 7h, no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, nesta reta final de preparação para 2023/24.

Sem Mbappé, afastado do elenco, o clube de Paris não faz uma grande pré-temporada e as divergências internas parecem atrapalhar o início de trabalho do técnico Luis Enrique. Dessa maneira, o PSG vem de uma derrota surpreendente por 3 a 2 para o Cerezo Osaka, do Japão, na última sexta-feira (28), e precisa se recuperar diante dos atuais vice-campeões da Champions para não aumentar o momento turbulento da equipe.

Mas, a possível presença de Neymar entre os titulares pode ajudar o time a sair de campo com um resultado positivo. O brasileiro está recuperado de uma lesão no tornozelo direito e pode ser uma das atrações da equipe nesta terça-feira. A estreia oficial do PSG na temporada 2023/24 será no dia 13 de, contra o Lorient, pelo Campeonato Francês.

Por outro lado, a Inter de Milão vem de um empate sem gols diante do Al-Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, e fará apenas o seu terceiro amistoso nesta pré-temporada. Ao mesmo tempo, o técnico Simone Inzaghi deve escalar o atacante Marcus Thuram como titular, um dos reforços da equipe nesta janela de transferênicas.

Por fim, a Inter de Milão segue com Filip Stankovic como goleiro titular após a transferência de Onana para o Manchester United. No entanto, o clube italiano continua no mercado em busca de um novo goleiro e o suíço Sommer, que pertence ao Bayern de Munique, é um dos nomes favoritos da diretoria.

PSG x Inter de Milão

Amistoso internacional – pré-temporada

Data e horário: 01/08/2023, às 7h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Japão, Tóquio

PSG: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos e Hernandez; Vitinha, Ugarte e Soler; Neymar, Ekitike e Asensio. Técnico: Luis Enrique

Inter de Milão: Stankovic; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Barella e Gosens; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

Onde assistir: PSG TV Premium, Twitch.tv/PSG e Canal Goat, no YouTube

