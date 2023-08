Corinthians: Conmebol tira suspensão, e Matheus Araújo pode jogar contra o Newell’s

O Corinthians terá um ‘reforço’ no jogo contra o Newell’s Old Boys, pela Copa Sul-Americana. Isso porque, a Conmebol retirou o cartão vermelho recebido por Matheus Araújo no jogo contra o Universitario. Assim, o jogador está liberado para a partida desta terça-feira (1°).

Matheus Araújo havia sido um dos quatro jogadores expulsos na confusão após o segundo gol do Corinthians na partida disputada em Lima. O atleta, no entanto, não apareceu na confusão em nenhuma das imagens. Após analisar os momentos, Unidade Disciplinar da Conmebol mudou o gancho.

Quem agora está suspenso, além do meio-campista Ryan, que também foi expulso, é o goleiro Matheus Donelli. O arqueiro aparece no meio do tumulto e chega até a tomar um soco de um adversário durante a confusão.

Logo após a vitória do Corinthians sobre o Universitario, Matheus Araújo havia se posicionado nas redes sociais. O jogador desabafou sobre a expulsão.

“Não tinha outra cara para demonstrar minha reação com a minha injusta expulsão. As imagens mostram que em nenhum momento participei da briga, fui justamente para o meio de campo para fugir dela, sou contra qualquer tipo de violência e nada, absolutamente nada justificaria tamanha selvageria. Sigo sem entender o motivo da minha expulsão. Fico com a impressão de que alguns foram escolhidos de qualquer forma para levar um vermelho. Feliz pelo resultado mas indignado com a vergonha que aconteceu nesta noite”, escreveu ele.

O Corinthians recebe o Newell’s Old Boys nesta terça-feira (1°), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.